Лавров отреагировал на данные Anonymous об антироссийской пропаганде

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные об антироссийской пропаганде со стороны британского проекта Integrity Initiative, представленные хакерами из группы Anonymous. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если представленные материалы соответствуют действительности, то целью проекта является очернение образа России в глазах Запада.

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«Если это правда, то от такого вывода [о целях и источниках финансирования проекта] никуда не уйти. Единственная задача, как можно понять из комментариев структуры Integrity Initiative, — это очернение Российской Федерации в глазах общественности зарубежных стран», — заключил Лавров.

По словам министра, сам он не уверен в правдивости представленной информации. Однако эксперты, изучившие документы, утверждают, что речь идет о дезинформации на территории суверенных государств, которую финансировало британское правительство.

Ранее хакеры из группы Anonymous объявили об обнаружении документов о проекте Integrity Initiative, целью которого якобы было информационное противостояние России. Эту информацию подтвердил один из сотрудников проекта.