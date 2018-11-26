Роскомнадзор внес ясность в дело против Google

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В Роскомнадзоре проинформировали, что ведомство будет принимать решение о штрафе компании Google самостоятельно, передает ТАСС.

Как отмечается, дело не будет передаваться в суд.

«Дело по существу будет рассмотрено Роскомнадзором в декабре, мы можем рассмотреть его самостоятельно, без передачи в суд», — заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение возбудить административное дело в отношении Google. Это было связано с тем, что российское законодательство предполагает исключение из результатов поиска ресурсов, на которых содержится противоправная информация. Для этого необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, где представлен перечень запрещенных ресурсов. Отмечается, что Google к ней не подключен.