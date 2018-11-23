WSJ: фонд Сороса призвал конгресс США установить надзор за Facebook

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Представитель фонда «Открытое общество», который основал финансист Джордж Сорос, призвал конгресс США установить надзор за корпорацией Facebook за использование услуг консалтинговой фирмы Definers Public Affairs для дискредитации критиков компании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание обратилось к официальному представителю фонда Патрику Гаспарду за комментарием о высказывании экс-топ-менеджера Facebook Эллиота Шраге — он ранее заявил, что корпорация осуществляла медийные атаки на Сороса.

Гаспард ответил, что если корпорация хотела «очернить» Сороса, то конгрессу США следует установить над ней надзор. Он добавил, что некоторые компании, финансируемые фондом, участвовали в кампании «Свобода от Facebook», однако не получали на это денег от благотворительной организации.