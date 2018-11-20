Суд признал законным штраф главреду The New Times

Тверской суд Москвы признал законным штраф главному редактору журнала The New Times Евгении Альбац в 30 тыс. руб. за несвоевременное сообщение Роскомнадзору о получении изданием денег от иноагентов, сообщает РИА «Новости».

«Решение о привлечении Альбац к административной ответственности признать законным», — заявил судья.

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Также суд позднее рассмотрит жалобу на назначение штрафа в 22 млн руб. самому изданию The New Times.

Ранее в The New Times заявили о сборе достаточной суммы на оплату штрафа.

Журнал был оштрафован на 22 млн руб. в октябре 2018 года, причиной штрафа стало несвоевременное уведомление властей о финансировании иностранными агентами. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, издание запускало краудфандинговую кампанию.