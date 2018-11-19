WSJ: Цукерберг предупредил сотрудников Facebook о работе «в условиях войны»

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Основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров компании о работе «в условиях войны». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей.

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Как отмечается, глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.

При этом Цукерберг также подчеркнул, что разочарован реакцией компании на критику.

Ранее сообщалось, что Цукерберг ответил на обвинения в пособничестве России.