WSJ: Цукерберг предупредил сотрудников Facebook о работе «в условиях войны»
Основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров компании о работе «в условиях войны». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей.
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Как отмечается, глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.
При этом Цукерберг также подчеркнул, что разочарован реакцией компании на критику.
Ранее сообщалось, что Цукерберг ответил на обвинения в пособничестве России.