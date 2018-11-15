Facebook ответила на обвинения в игнорировании «вмешательства России»
Совет директоров Facebook выступил в защиту основателя компании Марка Цукерберга, которого СМИ обвинили в игнорировании «вмешательства России». Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, в совете директоров компании эти обвинения назвали несправедливыми.
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Как отмечается, Facebook признала, что реакция на предполагаемое вмешательство России была «слишком медленной».
При этом в совете директоров компании подчеркнули, что в этом частично виноваты топ-менеджеры Facebook.
Ранее СМИ сообщили, что Цукерберг и главный операционный директор Facebook Шерил Кара Сэндберг пытались «скрыть» от общественности проблемы соцсети.