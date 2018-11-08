Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

В работе мобильного приложения и сайта социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который регистрирует проблемы в работе интернет-сервисов.

По данным портала, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать около 18.00 мск. С перебоями столкнулись пользователи в Европе и США.

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Как отмечается, 62% пользователей жалуются на работу приложения и загрузку новостей. Кроме того, 18% недовольны функционированием сайта, а 20% столкнулись со сложностями при входе в аккаунт.

Ранее пользователи Apple пожаловались на глобальный сбой в работе сервисов.