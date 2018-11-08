Проект о запрете военным размещать данные о службе в СМИ и сети принят в I чтении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий запрет для военнослужащих на размещение в СМИ и интернете информации, которая раскрывает их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, передает РИА «Новости».

По словам разработчиков законопроекта, анализ деятельности Вооруженных сил России показал, что военные представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, а также террористических и экстремистских организаций.

Сообщается, что за нарушение запрета на размещение подобной информации предусматривается применение дисциплинарных мер, а также увольнение для служащих по контракту.