В Керчи проверят студента из группы с пропагандой жестокости в соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева направила в прокуратуру обращение с просьбой о проведении проверки студента Керченского политехнического колледжа, который состоит в одной из групп в социальных сетях, которые пропагандируют антиобщественное поведение, передает РИА «Новости».

«Студент состоял в одной из групп. Мои коллеги из центрального округа его нашли. Он обозначился как житель города Керчи, потом мы выяснили, что он ученик этого колледжа. Сейчас прокуратура будет выяснять, это его игра какая-то или его идеология», — сказала Клюева.

Реклама

В частности, она отметила, что в группе, о которой идет речь, пропагандируется жестокое отношение к сверстникам и людям с физическими особенностями. По ее словам, собранные материалы были направлены в прокуратуру для проверки.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила о необходимости Web-психологов после трагедии в Керчи.