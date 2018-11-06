Facebook заблокировал десятки аккаунтов перед выборами в США

Компания Facebook перед промежуточными выборами в Конгресс США заблокировала десятки аккаунтов, предположительно связанных с иностранными государствами. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что к руководству соцсети обратились сотрудники правоохранительных органов США и сообщили об аккаунтах с подозрительной активностью, которые могут быть связаны с иностранными организациями.

Реклама

Предыдущее расследование компании выявило около 30 учетных записей Facebook и 85 аккаунтов Instagram, которые могли участвовать в координированных действиях. Эти аккаунты были немедленно заблокировано, а компания продолжила расследование. Отмечается, что почти все заблокированные учетные записи Facebook велись на русском или французском языках, в то время как аккаунты в Instagram велись на английском.

Ранее сообщалось, что Twitter удалил десятки тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США.