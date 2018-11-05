СБУ заявила о разоблачении группы «пророссийских пропагандистов»
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что им удалось разоблачить девять человек, которые занимались «пророссийской пропагандой». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СБУ, «межрегиональная сеть антиукраинских Интернет-агитаторов» была ликвидирована в течение сентября-октября нынешнего года. По мнению украинских силовиков, «агитаторы» действовали в интересах «страны-агрессора».
«Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб России, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков», — говорится на сайте ведомства.
В СБУ добавили, что злоумышленники призывали к свержению конституционного строя на Украине, а также высказывались в поддержку представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Ранее сообщалось, что на Украине разоблачили международную хакерскую группировку.