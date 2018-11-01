Поисковики и правообладатели заключили меморандум о борьбе с пиратством

Rambler, Mail.ru, Кинопоиск, Яндекс и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента, передает РИА «Новости».

Документ оговаривает досудебное разрешение споров правообладателей и поисковиков в таких вопросах как удаление ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

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Отмечается, что меморандум был заключен на площадке Роскомнадзора.

«Мы поддерживаем подписание меморандума и надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами, — сказал по итогам подписания документа операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев. — Рамблер не является оператором поисковой системы, мы используем поисковые технологии компании «Яндекс». В то же время, как крупный дистрибутор контента в онлайне и офлайне мы несем потери от пиратской деятельности, и готовы участвовать в разработке и имплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством».

Ранее Роскомнадзор назвал дату подписания антипиратского меморандума.