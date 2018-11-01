Прокуратура Польши начала расследование из-за украинской игры про Освенцим

Польская прокуратура начала расследование в отношении украинских разработчиков из компании Aliens Games, которые готовят к релизу проект «Цена свободы» о нацистском концентрационном лагере Освенцим. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, в «Цене свободы» игрок сможет побывать как заключенным, который хочет сбежать из Освенцима, так и солдатом, цель которого — вычислить побег узника и убить его. Также, сообщают в газете, игрок сам сможет решить, какие заключенные будут работать, а каких следует казнить.

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Президента института Национальной памяти Ярослав Сарек считает, что такая игра попадает под ряд статей об оскорблении польской нации.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что примирение между украинцами и поляками возможно только в случае признания «правды» о Волынской резне.