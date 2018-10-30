Apple представила новые iPad и MacBook

Компания Apple в ходе презентации в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке представила новые модели iPad и MacBook.

Новая модель MacBook Air получила Retina-дисплей диагональю 13,3 дюйма и Touch ID. Ноутбук стал меньше на 17%, его вес 1,2 кг. Кроме того, каждый MacBook Air на 100% состоит из переработанного алюминия. Устройство поддерживает до 16 Гб оперативной памяти, а также 13 часов непрерывного просмотра фильмов в iTunes.

Новый iPad Pro стал «безрамочным» и будет выпускаться в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма, толщина нового айпада — всего 5,9 мм. В комплекте идет датчик лица Face ID, как в iPhone X и iPhone XS. В нем отсутствует кнопка «Домой», а в комплекте идет стилус Apple Pencil.