AP: Google протестировал в Венесуэле приложение для борьбы с цензурой

Компания Google протестировала в Венесуэле приложение Intra, созданное для борьбы с цензурой. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Института прессы и общества Венесуэлы, критикующие правительство страны онлайн-СМИ подвергаются нападкам с 2014 года. Согласно проведенным институтом тестам, из 53 сайтов доступ был ограничен примерно к половине.

Реклама

Отмечается, что приложение обходит блокировки, подключая пользователей непосредственно к серверам Google, которые получают доступ системе доменных имен.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал Youtube-каналы гостелевидения Ирана.