Адвокат рассказал о готовности Ассанжа сдаться британским властям

Адвокат Джулиана Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа сообщил, что основатель WikiLeaks готов сдаться властям Великобритании, если королевство обязуется не экстрадировать его из страны, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, Ассанж настаивает на письменной гарантии того, что его не вышлют ни в Соединенные Штаты, ни в другие страны.

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«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны… Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием», — заявил Поведа.

Джулиан Ассанж укрывается в эквадорском посольстве с 2012 года. В 2011 году британские власти постановили выслать его в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что Эквадор потребовал от Ассанжа меньше писать в интернете и ухаживать за котом.