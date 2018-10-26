The New Times и главреда Альбац оштрафовали на несколько миллионов рублей

Мировой суд в Москве назначил штраф в размере 22 млн рублей журналу The New Times и его главному редактору Евгении Альбац за несвоевременное уведомление властей о финансировании иностранными агентами, передает РИА «Новости»

«Мировой судья рассмотрел два материала в отношении юридического лица The New times и Евгении Альбац как должностного лица. Юридическому лицу назначен штраф в размере 22 миллиона 250 тысяч рублей, Альбац — 30 тысяч рублей», — сообщили в суде.

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Отмечается, что решение было вынесено 25 октября. О каких именно организациях идет речь в суде не сообщили. Представители защиты заявили о намерении обжаловать штрафы.

Ранее сообщалось, что Альбац объявила о закрытии бумажной версии The New Times.