Google уволил 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Компания Google за два года уволила 48 сотрудников, обвиненных в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо компании, которое получили работники от главы Google Сундара Пичаи.

В письме отмечается, что среди 48-и человек 13 занимали высокие посты в компании. Там также говорится, что никто из уволенных сотрудников не получил выходного пособия.

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Письмо Пичаи стало реакцией на публикацию в СМИ о том, что Google выплатила создателю Android Энди Рубину, обвиненному в домогательствах, $90 млн после увольнения.

В прошлом году сообщалось, что скандал с сексуальными домогательствами коснулся руководства Uber.