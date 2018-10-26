Белый дом опроверг информацию о прослушке телефона Трампа

Президент США Дональд Трамп пользуется только одним телефоном, аппарат постоянно мониторится на предмет уязвимостей. Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, пишет The Hill.

Ранее газета The New York Times сообщала, что у Трампа есть три смартфона, один из которых не оснащен специальными средствами защиты. По данным газеты, через него разговоры президента США прослушивали китайские и российские разведслужбы.

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Гидли заявил, что газета распространила «неверную информацию».

«Телефон [президента] постоянно сменяется и мониторится на предмет уязвимостей в безопасности и [хакерских] атак в соответствии с рекомендациями разведсообщества», — сказал представитель Белого дома.

Сам Трамп, реагируя на публикацию газеты, назвал материал «длинным, скучным и некорректным».