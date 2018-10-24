Мэр Нью-Йорка назвал актом терроризма отправку бомбы в офис CNN

Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио заявил, что отправка посылки со взрывным устройством в здание Тайм-Уорнер-Центр, где находится офис телеканала CNN, является актом терроризма. Об этом сообщает CNN.

По его словам, данный инцидент является попыткой «подорвать свободу прессы».

Реклама

Он также добавил, что жители Нью-Йорка «не будут запуганы и сломлены».

Ранее СМИ сообщили, что подозрительная посылка в офисе CNN предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.