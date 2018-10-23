Twitter заблокировал признавшегося в любви к аниме Илона Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт, заподозрив его взлом.

«Twitter подумал, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт, ха-ха», — написал Маск.

В последние месяцы активность Маска в твиттере стала привлекать все больше внимания. Миллиардер активно общается с подписчиками и откровенно заигрывает с молодой аудиторией.

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Так, 19 октября он опубликовал скриншот шуточной заметки о том, что Маск якобы купил популярную игру Fortnite и «закрыл» ее. Основатель Tesla и SpaceX отметил, что «это нужно было сделать».

Затем он сравнил популярные социальные сети с компьютерными играми. По мнению Маска, Twitter — это Dark Souls, а Instagram — The Legend of Zelda.

22 октября американский миллиардер признался, что любит аниме. Вероятно, столь неожиданное признание вызвало настороженность в Twitter, после чего аккаунт заморозили.