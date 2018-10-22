Усманов передал контроль над долей в Mail.ru Group менеджменту компании

Холдинг USM передал контроль над долей в Mail.ru Group генеральному директору компании Борису Добродееву. Об этом говорится в заявлении основателя холдинга бизнесмена Алишера Усманова.

По словам Усманова, эту передачу он готовил в течение последних лет, поскольку «уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение».

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Он отметил, что за 10 лет Mail.ru Group стала крупнейшим IT-холдингом, охватив более 94% пользователей Рунета. С момента выхода на IPO капитализация компании выросла в три раза.

Усманов также заявил, что уходит из управления компанией «с легким сердцем». Он рассказал, что в конце 2018 года анонсирует программу благотворительности в сфере спорта, культуры и помощи детям.

Кроме того, бизнесмен рассказал о планах совместно с Alibaba построить крупнейшую в Европе компанию в сфере электронной коммерции, «потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay».