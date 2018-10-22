Трамп дал неутешительный прогноз для CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN может остаться не у дел из-за активизации борьбы с фейковыми новостями в Facebook. Об этом он написал в твиттере.

«Facebook только что заявил, что настроил систему для «чистки» самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN останется не у дел?» — написал Трамп.

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Американский президент известен своей критикой в адрес медиа, которые, по его мнению, относятся к нему предвзято.

Ранее Трамп предрек банкротство газет New York Times и Washington Post.