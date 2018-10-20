Спецпрокурор США Мюллер заинтересовался Wikileaks в связи с «российским делом»

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства», начал изучать связи активистов с Wikileaks. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что следователи расследуют связь портала с публикациями переписки руководства Демократической партии США, появившимися после взлома ее серверов.

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Согласно имеющейся информации, в этой связи следователи заинтересовались бывшим советником штаба Трампа Роджером Стоуном. Кроме того, их внимание привлек республиканец Питер Смит, который, возможно, заранее знал об указанных публикациях.

Ранее сообщалось, что заключение по «российскому делу» специального прокурора США Роберта Мюллера может никогда не быть обнародовано для широкой общественности.