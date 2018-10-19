WSJ: Facebook наняла британского политика для спасения имиджа соцсети после скандала

Социальная сеть Facebook наняла британского политика Ника Клегга для того, чтобы улучшить имидж компании, пишет газета The Wall Street Journal.

Ник Клегг, который занимал должность заместителя премьер-министра Великобритании в период с 2010 по 2015 год, возглавит подразделение внутренней политики и коммуникаций в Facebook, отмечается в материале.

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WSJ отмечает, что назначение британского политика на пост в социальной сети происходит на фоне того, как доверие к Facebook было подорвано из-за скандала с британской компанией Cambridge Analytica, в ходе которого произошла утечка персональных данных десятка миллионов пользователей соцсети, пишет WSJ.

Помимо этого, отмечает газета, недавно хакеры получили доступ к частной информации 30 миллионов пользователей Facebook.

В материале отмечается, что назначение Клегга в Facebook удивило политический мир Великобритании. Ранее он был лидером среди либерал-демократов, которые составляют третью по величине политическую партию страны в период с 2007 по 2015 год. В 2010 году Клегг стал заместителем премьер-министра Великобритании, проработав на этой должности вплоть до 2017 года.

Газета также отмечает, что после этого Клегг был активным сторонником Европейского Союза, который Великобритания покинет в 2019 году. Он также призывал к проведению второго референдума по Brexit, добавляет газета.

По словам представителя компании Facebook Шерил Сандберг, социальная сеть столкнулась с серьезными проблемами и «сейчас больше, чем когда-либо» нуждается в новых перспективах. По ее словам, опыт и способность британского политика работать над сложными вопросами «будут бесценны в предстоящие годы», говорится в материале.