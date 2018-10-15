Reuters: Facebook будет блокировать дезинформацию во время выборов в США

Facebook будет блокировать ложную информацию о правилах голосования, сообщения о стычках и длинных очередях на предстоящих промежуточных выборах в США, передает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Как сообщается, Facebook намерен проводить такую информационную политику на всем протяжении выборной кампании — остаток октября и весь ноябрь.

Отмечается, что это повысит расходы компании, а также может повлечь обвинения в цензуре. В то же время избирательная кампания — «чувствительная сфера» для Facebook, поскольку после президентских выборов в США в 2016 году соцсеть раскритиковали за публикуемые пользователями дезинформацию и fake-news. Reuters отмечает, что многие посчитали это причиной победы действующего президента Дональда Трапма.