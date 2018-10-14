Джулиану Ассанжу частично восстановили доступ к коммуникациям

Власти Эквадора приняли решение частично восстановить право основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на пользование средствами коммуникации, передает в твиттере агентство Press Agency со ссылкой на источники.

В марте 2018 года бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис сообщил о том, что Ассанжа лишили доступа к интернету и запретили принимать посетителей. В мае в МИД Эквадора данную информацию подтвердили.

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«Эквадорское правительство решило частично вернуть средства коммуникации основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу спустя несколько месяцев после того, как его их лишили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство. Основатель Wikileaks находится на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года.