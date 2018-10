The New York Times пытается подавить «восстание» персонала в редакции газеты. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, волнения в редакции NYT связаны с Клиффордом Леви, который является замом редактора отдела Metro.

Как отмечается, Леви заявил, что раздел нуждается в «срочном» изменении.

Ранее сообщалось, что владелец NYT попросил президента США Дональда Трампа перестать критиковать журналистов.