Латвия обвинила Россию в кибератаках на секторы обороны и иностранных дел

Бюро по защите конституции Латвии обвинило Россию в совершении кибератак на государственные институты в секторах обороны и иностранных дел, передает Reuters.

«Кибератаки в Латвии проводились ГРУ в целях шпионажа. Самые частые атаки были направлены против государственных институтов, в том числе в секторах обороны и иностранных дел», — заявили представители ведомства.

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Они также обвинили российскую службу военной разведки в попытках получить доступ к данным при помощи фишинговых атак. Вместе с этим, в Латвии заявили, что атак с целью оказать влияние на результаты недавних парламентских выборов, зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что МИД Британии отказался объяснить сообщения о подготовке кибератак против России.