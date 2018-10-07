СМИ сообщили о новом обмане в фейсбуке

Пользователи фейсбука получили сообщение с текстом о якобы отправленном повторно предложении о дружбе, в котором также содержалось предложение пройти по ссылке, чтобы проверить безопасность своего аккаунта, передает ABC7.

«Привет... Мне тут пришел еще один запрос в друзья от тебя вчера, который я проигнорировал, так что, может быть тебе захочется проверить свой аккаунт», — говорится в тесте одного из подобных сообщений.

После этого пользователю предлагается перейти по ссылке, нажав на сообщений. Сообщается, что информация о якобы рассылающих приглашения на добавление в друзья без ведома пользователей аккаунтах не соответствует действительности. Также отмечается, что в сообщениях, полученных пользователями не содержалось вредоносных программ или вирусов.