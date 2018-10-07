В Совфеде оценили призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о предложении депутата датского парламента проводить кибератаки в отношении России. Слова Цекова передает RT.
Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству страны необходимо перейти к атаке на Россию в киберпространстве. При этом Хадер подчеркнул, что действовать следует «очень осторожно».
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«У них в основном догадки. Они считают, что «весьма вероятно», что российские хакеры вмешиваются в европейское и американское киберпространство. В данном контексте подобное заявление тем более возмутительно», — посчитал Цеков.
Также он отметил, что датские власти «идут в фарватере американской политики».