Хакеры взломали латвийскую соцсеть и разместили там фотографию Путина
В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv, передает Delfi.
При заходе на сайте звучит гимн России, а также появлялись фотографии президента России Владимира Путина и российского флага.
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил , что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака.
Реклама
Позже он сообщил РИА «Новости», что специалистам удалось восстановить работу латвийской социальной сети.
Ранее правоохранительные органы Латвии задержали пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках.