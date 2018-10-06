Хакеры взломали латвийскую соцсеть и разместили там фотографию Путина

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv, передает Delfi.

При заходе на сайте звучит гимн России, а также появлялись фотографии президента России Владимира Путина и российского флага.

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил , что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака.

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Позже он сообщил РИА «Новости», что специалистам удалось восстановить работу латвийской социальной сети.

Ранее правоохранительные органы Латвии задержали пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках.