В ОБСЕ обеспокоены предложением Рады по санкциям к СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил глубокое беспокойство в связи с предложением Верховной рады Украины ввести санкции против двух украинских телеканалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение необратимо повлияет на свободный поток информации и доступ к ней.

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Он также призвал Киев воздержаться от ограничительных мер в отношении СМИ.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде обратились в Совет нацбезопасности и обороны Украины с просьбой ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина».