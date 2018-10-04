Bloomberg: китайские шпионские чипы обнаружили в технике Apple и Amazon

ЦРУ США обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по различным оценкам, Китай поставляет около 90% компьютеров и 75% мобильных телефонов. По данным агентства, к внедрению чипов в технику может быть причастна компания Supermicro.

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В Apple и Amazon опровергли эту информацию, заявив, что никогда не находили подозрительных чипов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала поставщика чипов Apple почти на миллиард евро.