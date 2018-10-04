Европа начала проверку Facebook после утечки данных

Ирландская Комиссия по защите персональных данных открыла расследование по факту потенциальной утечки данных миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщает Associated Press.

В пятницу, 28 сентября, в Facebook сообщили об обнаружении уязвимости, которая коснулась 50 млн пользователей. Речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию «Посмотреть как».

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Ирландская комиссия, главный регулятор в области персональных данных в Европе для Facebook, проверит, предприняла ли соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей. Отмечается, что уязвимость могла коснуться 5 млн европейских пользователей.

Агентство подчеркивает, что Facebook могут грозить штрафы в размере $1,6 млрд.

Ранее в Facebook успокоили пользователей после обнаружения масштабной уязвимости.