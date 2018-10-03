В Греции в отношении россиянина Винника начато уголовное преследование

Адвокат Тимофей Мусатов, защищающий интересы россиянина Александра Винника, сообщил, что греческая прокуратура начала уголовный процесс против гражданина России, передает РИА «Новости».

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. По словам адвоката, в тюрьму в Салониках прибыли два следователя финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса.

Реклама

«Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело», — сказал Мусатов.

Он подчеркнул, что по греческим законам следователи имеют право проводить допрос без адвоката. Также Виннику было отказано в присутствии российского консула.

«В указанных обстоятельствах Александр Винник отказался давать показания по существу до ознакомления с характером предъявляемых обвинений и необходимостью подготовки правовой позиции по своей защите», — добавил Мусатов.

Ранее сообщалось, что суд в Греции опубликовал решение о выдаче Винника России.