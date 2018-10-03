Создатель интернета задумал заменить его

Создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли задумал создать новую сеть, которая должна заменить его детище. Об этом сообщает Business Insider.

В своем блоге изобретатель представил новую структуру Inrupt, которая будет обеспечивать проект Бернерса-Ли Solid с открытым исходным кодом. Главное отличие этих структур от интернета заключается в том, что пользователи сами смогут выбирать, где хранить данные, не предоставляя их крупным IT-компаниям.

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Сам создатель интернета заявляет, что сеть в ее нынешнем состоянии «достигла критического переломного момента».

«Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения; она управляется мощными силами, которые используют ее для своих собственных целей», — подчеркнул Бернерс-Ли.

Ранее сообщалось, что минюст США подал в суд на власти штата Калифорния из-за закона о сетевом нейтралитете.