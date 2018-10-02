Заключенный в США Никулин отказался проверять свою психику

Россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют в хакерстве, отказался проходить назначенную судом психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление адвоката Никулина Аркадия Буха.

По словам Буха, психиатр трижды пытался посетить Никулина в тюрьме, однако последний отказался от встречи. Причины такого решения своего клиента он не уточнил.

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Ранее сообщалось, что судья, который ведет в США дело россиянина Евгения Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу.

Также ранее такой же запрос отправляла защита россиянина — Бух отмечал, что Никулин находился «не в лучшем состоянии».