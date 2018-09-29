CNN: прокуратура заинтересовалась обвинениями в адрес экс-главы CBS
Прокуратура американского штата Нью-Йорк направила запрос руководству CBS касательно бывшего гендиректора телерадиокорпорации Лесли Мунвеса, которого обвинили в харассменте. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, руководство CBS сотрудничает со следствием.
Реклама
Как отмечается, в прокуратуре не стали комментировать эту информацию.
При этом неизвестно, является ли Мунвес подследственным.
Ранее сообщалось, что Мунвес ушел с занимаемой должности после обвинений в харассменте — спустя 15 лет руководства в компании.
Как отмечалось, шесть женщин обвинили Мунвеса в сексуальных домогательствах.