CNN: прокуратура заинтересовалась обвинениями в адрес экс-главы CBS

Прокуратура американского штата Нью-Йорк направила запрос руководству CBS касательно бывшего гендиректора телерадиокорпорации Лесли Мунвеса, которого обвинили в харассменте. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, руководство CBS сотрудничает со следствием.

Реклама

Как отмечается, в прокуратуре не стали комментировать эту информацию.

При этом неизвестно, является ли Мунвес подследственным.

Ранее сообщалось, что Мунвес ушел с занимаемой должности после обвинений в харассменте — спустя 15 лет руководства в компании.

Как отмечалось, шесть женщин обвинили Мунвеса в сексуальных домогательствах.