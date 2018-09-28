Эксперты предупредили о торгующих «новыми iPhone» мошенниках

Эксперты зафиксировали всплеск регистрации доменов сайтов, которые предлагают приобрести iPhone XS и iPhone XS Max. При этом некоторые из этих сайтов создаются мошенниками и киберпреступниками, рассказали «Газете.Ru» в компании Group-IB.

Как отмечается, за последние три месяца зарегистрировано около 5 тыс. новых доменов сайтов, где предлагается приобрести новые iPhone. Однако не все из них действительно торгуют смартфонами — часть нацелена исключительно на обман потенциального покупателя.

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Так, эксперты проанализировали первые 20 крупных сайтов в поисковой выдаче по запросу «Купить новый iPhone». Выяснилось, что некоторые из них являются копиями страниц реально существующих магазинов, а некоторые — откровенно мошенническими. Подчеркивается, что злоумышленники могут завлекать жертв навязчивой рекламой и «скидками» до 80%.

Также обнаружились сайты перекупщиков, торгующих «серыми» устройствами. В компании отмечают, что при покупке на таких ресурсах нет никаких гарантий: продавец может доставить копию iPhone или просто скрыться.

Наибольшая опасность, по мнению экспертов, кроется в фишинге.

«В сентябре этого года количество созданных фишинговых ресурсов, ориентированных на пользователей продуктов компании Apple, выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 800 ресурсов», — отмечается в сообщении.

Например, мошенники могут не только скопировать сайт официального дилера техники Apple и зарегистрировать схожий домен, но и использовать схожие каналы продвижения, как-то реклама в соцсетях и приоритетные позиции в поисковой выдаче.

28 сентября в России официально стартовали продажи новых iPhone.