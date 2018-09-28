Бельгия решила подать иск на Google за отказ «размыть» военные объекты на картах

Бельгийское министерство обороны решило подать в суд на компанию Google за отказ «размыть» важные стратегические объекта на карте. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что в ведомстве недовольны тем, что на картах Google Maps видны расположенный в Эвере штаб НАТО и база ВВС Бельгии Кляйн-Брогель. Также можно увидеть места расположения нефтяных объектов и АЭС.

Реклама

Как уточняется, министерство обратилось в Google с требованием сделать обозначения указанных объектов на картах менее четкими, но компания проигнорировала обращение.

Ранее в Белом доме подготовили президентский указ, который обяжет антимонопольные ведомства и правоохранительные органы провести проверку в отношении Google, Facebook и других технологических компаний.