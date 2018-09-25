NYT: основатели Instagram уходят в отставку

Генеральный директор Instagram Кевин Систром и генеральный технический директор соцсети Майк Кригер подали в отставку, в ближайшие недел они уйдут из компании. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, о своем решении Систром и Кригер уведомили руководство Instagram и Facebook, которой принадлежит социальная сеть, в понедельник, 25 сентября. Источники отметили, что соучредители Instagram не стали объяснять причины своей отставки, однако заявили, что после увольнения собираются взять отпуск.

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В газете предположили, что Систром и Кригер решили уйти из Instagram из-за самого крупного кризиса, который в данный момент переживает Facebook.

Ранее сообщалось, что новый сервис Instagram предлагал пользователям откровенные видео.