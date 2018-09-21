NYT: власти Франции установили запрет на смартфоны в школах

В правительстве Франции ожидают, что запрет на использование смартфонов во время занятий, который вступил в силу с начала сентября для школьников с первого по девятый классы, заставит учащихся сосредоточить внимания на учебе и «живом» общении друг с другом, пишет газета The New York Times.

«Если мы хотим подготовить детей к 21 веку, то должны предоставить им современные инструменты: владение математикой, культурой, способностью к успешной социальной коммуникации, способность общаться друг с другом, понимать и уважать других, а также другие сильный цифровые навыки», — cказал министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер.

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По его словам, власти хотят донести послание обществу: не проводить все время в мобильных телефонах.

Тем не менее, запрет на использование смартфонов предполагает исключение в том случае, если их необходимость на уроке будет обозначена педагогом.

Около 93% детей во Франции в возрасте от 12 до 17 лет имеют смартфоны, пишет NYT со ссылкой на данные властей за 2016-2017 годы.

Однако не многие родители во Франции выступили против запрета на телефоны. Издание отмечает, что этот запрет — предвыборное обещание президента Франции Эммануэля Макрона, который без задержек одобрили в правительстве и поддержали учителя и педагоги. Между тем, до сентября уже в 60% французских школ в средних классах был введен данный запрет, говорится в материале.

Закон предполагает, что детям можно приносить смартфоны в школу, но держать их при этом на виду нельзя. Учащимся средних классов во Франции следует держать их в портфелях или школьных шкафчиках. Если учащегося поймают на использовании мобильного телефона, то смартфон сразу же конфискуют.