Экс-глава Google предсказал раздвоение интернета

Интернет к 2028 году будет существовать в двух различных версиях, рассказал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт на закрытой встрече в Сан-Франциско. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Одной частью интернета будет главенствовать Китай, а второй — США, отметил Шмидт.

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Во время дискуссии экономист Тайлер Коуэн спросил Шмидта о том, каковы шансы, что интернет в будущем фрагментируется.

«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас — это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой», — сказал он.

Шмидт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся, услуг, которые есть в Китае, а также богатство, которое создается в стране — все это, по его словам, «феноменально». Бывший глава Google добавил, что процент ВВП Китая, который приходится на интернет, очень высокий — больше, чем процент в США, где доля интернета в ВВП страны так же значительна.