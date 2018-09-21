ФАС оштрафовала операторов «большой четверки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф на всех операторов «большой четверки» (Вымпелком, Мегафон, МТС и Tele2), сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Отмечается, что штрафы были наложены на компании в рамках дела о нацроуминге.

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«Штрафы на операторов связи наложены, в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого», — сказал Голомолзин.

Ранее операторы «большой четверки» назвали сроки отмены роуминга в России.

Отмечалось, что «Вымпелком» начнет отмену роуминга 20 августа, МТС — 30 августа, а «Мегафон» — 1 сентября. В компании Tele2 заявили, что выполнят все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в установленный срок — до 31 августа.