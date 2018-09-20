В Верховном суде пояснили, когда репост экстремистских материалов не будет преступлением

Судья Верховного суда Владимир Давыдов заявил, что репосты экстремистских материалов не должны считаться преступлениями, если при их распространении не было умысла на разжигание ненависти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Давыдова, российский уголовный кодекс предусматривает ответственность за возбуждение вражды, а не за репосты.

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«Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит», — сказал Давыдов.

Он добавил, что в этом случае нужно будет доказывать умысел.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за репосты в интернете.