Службу безопасности сената США обвинили в нежелании защищаться от хакеров

Сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что служба безопасности сената США не оказывает помощи своим сотрудникам, которые подвергаются зарубежным хакерским атакам. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо Уайдена, адресованное лидерам сената.

В письме сенатора говорится, что «как минимум одна» из «главных» технологических компаний предупреждала службу безопасности об готовящихся атаках хакеров, действующих по заданию «иностранных правительств». В частности, указал Уайден, киберпреступников интересуют личные аккаунты электронной почты некоторых сенаторов.

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Сенатор посетовал, что служба безопасности не намерена заниматься безопасностью личных аккаунтов сенаторов, так как в ее ведение входит только рабочая почта.

Ранее издание Politico сообщало, что хакеры получили персональные данные сотрудников Госдепа.