WSJ: Facebook начнет искать «российскую пропаганду» на фото и видео

Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета подчеркивает, что такой шаг направлен на борьбу с «российскими пропагандистами», которые якобы распространяют фейковые новости. В Facebook заявили, что над проверкой фактов будут работать как алгоритмы, так и люди.

Реклама

«Чтобы бороться с дезинформацией, мы должны уметь проверять достоверность сведений во всех типах контента», — заявила менеджер по продукции Тесса Лайонс.

Кроме того, о недостоверных сведениях на фотографиях и видео смогут сообщать и пользователи соцсети.

Ранее в Facebook рассказали, что подготовились к вмешательству в выборы.