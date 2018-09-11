В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

В работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

О сбоях в работе почты сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов.

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В пресс-службе компании сообщили, что в настоящий момент ведется работа над тем, чтобы восстановить функционирование сервиса.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к Почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram.