Генеральный директор CBS ушел в отставку после новых обвинений в харассменте

Генеральный директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвес ушел 9 августа с занимаемой должности после обвинений в харассменте — спустя 15 лет руководства в компании. Об этом пишет газета The New York Times.

За день до его ухода журнал New Yorker рассказал о новых обвинениях в сексуальных домогательствах — их выдвинули еще шесть женщин. В июле журналист New Yorker Ронан Фэрроу опубликовал первую статью с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Мунвеса со стороны шести женщин.

Реклама

В самой корпорации пообещали пожертвовать $20 млн одной или нескольким организациям, которые выступают за равные права в отношении женщин в рабочем пространстве. Пожертвование будет вычтено из потенциального выходного пособия Мунвесу. Однако, согласно двум источникам, по соглашению бывший генеральный директор еще может получить пособие после увольнения в размере более $120 млн. Деньги Мунвесу могут быть выплачены лишь после завершения независимого расследования после обвинений в харассменте.

NYT пишет, что успехи Мунвеса при работе в корпорации CBS сделали его одной из самых влиятельных фигур в Голливуде.

В течение предыдущих двух недель Мунвес вел переговоры с советом директоров CBS Corporation о его уходе. Помимо обвинений в харассменте, Мунвес столкнулся с длительной юридической борьбой с контролирующим акционером компании — Шери Редстоуном, отмечается в материале.

Газета добавляет, что CBS также объявила о включении шести новых членов в совет директоров телевизионной корпорации, и трое из них — женщины. Таким образом, в совете директоров, состоящем из 12 человек, было уравнено количество членов мужского и женского пола.